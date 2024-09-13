Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı? Yalı Çapkını ilk bölümde neler olacak, zaman atlaması mı yaşanacak? Ferit ve Seyran’ın hikâyesi

Ferit ise hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır. Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberini almak onun için kolay olmaz. Orhan'ın hayatında yaşanan gelişme ise herkes için sürpriz olur. Beklenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. Ferit görmeye katlanamayacağı bir manzaraya tanık olurken, kendini bir anda Seyran ile karşı karşıya bulur.