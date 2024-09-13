Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı? Yalı Çapkını ilk bölümde neler olacak, zaman atlaması mı yaşanacak? Ferit ve Seyran'ın hikâyesi
Yeni sezonu merak edilen Yalı çapkını için yeni bölüm ne zaman araştırmaları başladı. Yayınlanan fragmanın ardından merak uyandıran yeni sezonun ilk bölümünde izleyiciyi neler bekliyor merak konusu. Zaman atlamasının yaşandığı görülürken, diziye yeni dahil olan isimler de merak uyandırdı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı? Yalı Çapkını ilk bölümde neler olacak, zaman atlaması mı yaşanacak? İşte, Ferit ve Seyran'ın hikâyesine dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:22