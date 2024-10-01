YARIN OKULLAR TATİL Mİ, hangi illerde tatil? 2 Ekim 2024 yarın kar tatili olan iller listesi! Zonguldak, Bartın, Kastamonu...

Bazı illerde etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları eğitim ve öğretimi de etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İllerin valiliklerinden gelen peş peşe açıklamaların ardından "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusu yanıt aramaya başladı. 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak ve fırtınanın etkili olacağı şehirlerde sıcaklıkların da 10 derece birden azalacak. Peki, 2 Ekim 2024 yarın okullar tatil mi, hangi ve ilçelerde okullar tatil edidi? İşte, detaylar…