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YARIN OKULLAR TATİL Mİ, hangi illerde tatil? 2 Ekim 2024 yarın kar tatili olan iller listesi! Zonguldak, Bartın, Kastamonu...

Bazı illerde etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları eğitim ve öğretimi de etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İllerin valiliklerinden gelen peş peşe açıklamaların ardından "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusu yanıt aramaya başladı. 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak ve fırtınanın etkili olacağı şehirlerde sıcaklıkların da 10 derece birden azalacak. Peki, 2 Ekim 2024 yarın okullar tatil mi, hangi ve ilçelerde okullar tatil edidi? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:23
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, hangi illerde tatil? 2 Ekim 2024 yarın kar tatili olan iller listesi! Zonguldak, Bartın, Kastamonu...

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorusu gündemdeki yerini aldı. Olumsuz hava koşullarının etkilediği illerde okullara 1 gün ara verildi. İlgili iller için valilik ve kaymakamlıklar da peş peşe okul tatili kararını açıkladı. Bartın, Kastamonu ve Zonguldak başta olmak üzere okulların durumu merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2024 yarın okullar var mı, tatil mi? İşte valilik açıklamaları ile tüm merak edilenler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, hangi illerde tatil? 2 Ekim 2024 yarın kar tatili olan iller listesi! Zonguldak, Bartın, Kastamonu...

ZONGULDAK, BARTIN VE KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN 1 GÜN ARA AÇIKLAMASI

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. AKOM'un uyarıları ardından gözler okulların durumuna çevrildi. 1 Ekim 2024 Salı günü Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, hangi illerde tatil? 2 Ekim 2024 yarın kar tatili olan iller listesi! Zonguldak, Bartın, Kastamonu...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ekim Çarşamba günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

Olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edilmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, hangi illerde tatil? 2 Ekim 2024 yarın kar tatili olan iller listesi! Zonguldak, Bartın, Kastamonu...

SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu uyarılar yer aldı:

Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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