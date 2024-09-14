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Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

İslâm'ın şartlarından biri olarak kabul edilen Namaz, islam alemi için oldukça önemli bir ibadettir. Kur'an'a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimidir ve günün belli vakitlerinde abdestle birlikte idrak edilir. Bu vakitlerden biri de Yatsı vakti kılanan namazdır. Bugün idrak edilecek olan Mevlid kandili ile birlikte, Yatsı namazı nasıl kılınır sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Yatsı Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat? Yatsı Namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı...

Giriş Tarihi: 14.09.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:31
Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

İslam'ın beş vakit namazından biri olan Yatsı namazı için nasıl kılınır sorusu gündemde. Mevlid kandilinin idrak edileceği bu önemli günde Camiler dolup taşarken, müslümanlar bir arada yatsı namazını idrak edecek. Peki, Yatsı Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat? Yatsı Namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı...

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

YATSI NAMAZI KILMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Yatsı namazı günün son vakit namazı olması nedeniyle en kıymetli namazlardan biridir. Bu namazı vaktinde ve farzlarına uygun şekilde eda etmek, Allah'ın rızasını kazanmak ve sevaba girmek açısından çok mühimdir. Namazı layığıyla eda eden bir mümin, tüm gece meleklerin muhafazası altında olur. Namazını kılıp abdestli bir şekilde yatağa giren bir kişi sabaha kadar kaza ve beladan muhafaza olunur.

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

YATSI NAMAZINI CEMAATLE KILMANIN SEVABI

Yatsı namazı herkesin evine çekildiği, kişinin günlük koşturmacanın sonunda yorgun düştüğü ve uyumaya hazırlandığı bir zaman diliminde kılınır. Bu vakit namazını cemaat halinde kılmak bu nedenle pek mühimdir. Yatsı namazını cemaatle kılmanın fazileti, Osman İbni Affân (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:

"Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır."

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı Namazının Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet Edilir: Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının sünnetini kılmaya.

Tekbir Getirilir: İki el avucunuz açık bir şekilde kaldırılarak başparmaklarınız ise kulağınıza değdirildikten sonra ''Allah'u Ekber'' denir.

Sübhaneke duası okunur: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)*ve lâ ilâhe ğayrük.

Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur: Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir. (3 defa)

Rükü'dan kalkılır: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. (1 defa)

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)

"Allah'u Ekber" diyerek ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

Yatsı Namazının Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur:

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen HamideRabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Ardından "Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

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