Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
Yatsı Namazının Sünnetinin 1. Rekatı
Niyet Edilir: Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının sünnetini kılmaya.
Tekbir Getirilir: İki el avucunuz açık bir şekilde kaldırılarak başparmaklarınız ise kulağınıza değdirildikten sonra ''Allah'u Ekber'' denir.
Sübhaneke duası okunur: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)*ve lâ ilâhe ğayrük.
Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanirrahim"
Fatiha Suresi okunur: Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Zamm-ı sure okunur
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir. (3 defa)
Rükü'dan kalkılır: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. (1 defa)
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. (3 defa)
"Allah'u Ekber" diyerek ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.