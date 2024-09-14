Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı Farz, Sünnet ve Son Sünnet Kılınışı

YATSI NAMAZINI CEMAATLE KILMANIN SEVABI

Yatsı namazı herkesin evine çekildiği, kişinin günlük koşturmacanın sonunda yorgun düştüğü ve uyumaya hazırlandığı bir zaman diliminde kılınır. Bu vakit namazını cemaat halinde kılmak bu nedenle pek mühimdir. Yatsı namazını cemaatle kılmanın fazileti, Osman İbni Affân (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:

"Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır."