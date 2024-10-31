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YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili araştırmalar sınava katılım sağlayacak adayların gündeminde yer almaya devam devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2na ilişkin ayrıntılar yayımlanan kılavuzun ardından netlik kazandı. Başvuru işlemleri ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlandı. Peki, 2024 YDS sınavı ne zaman , saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgeleri yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:33
YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri adayların erişime açıldı.Sınava katılım sağlayacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan giriş belgelerinin ardından netlik kazandı. Kamu personellerinin ve kamu kuruluşlarına yerleşmek isteyen kişilerin yabancı dil bilgisi seviyelerini belirlemek için uygulanacak sınavın tarihi ve saati arama motorları üzerinde araştırılıyor. İşte, YDS 2024/2 sınavı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında..

YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

YDS/2 NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde yapılacak oturumla gerçekleştirilecek.

YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

YABANCI DİL BİGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) NEDİR?

İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personellerinin ve kamu kuruluşlarına yerleşmek isteyen kişilerin yabancı dil bilgisi seviyelerini belirlemek için uygulanmaktadır.

YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

YDS PUAN SEVİYELERİ NELERDİR?

YDS seviyeleri adaylar için 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde seviyelere ayrılmaktadır:

A Seviyesi: 90 - 100 arasındaki puanlar,

B Seviyesi: 80 - 89 arasındaki puanlar,

C Seviyesi: 70 - 79 arasındaki puanlar,

D Seviyesi: 60 - 69 arasındaki puanlar,

E Seviyesi: 50 - 59 arasındaki puanlar.

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