YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

YABANCI DİL BİGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) NEDİR?

İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personellerinin ve kamu kuruluşlarına yerleşmek isteyen kişilerin yabancı dil bilgisi seviyelerini belirlemek için uygulanmaktadır.