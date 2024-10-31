YDS/2 NE ZAMAN 2024? ösym.gov.tr ekranı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi sorgulama

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili araştırmalar sınava katılım sağlayacak adayların gündeminde yer almaya devam devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2na ilişkin ayrıntılar yayımlanan kılavuzun ardından netlik kazandı. Başvuru işlemleri ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlandı. Peki, 2024 YDS sınavı ne zaman , saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgeleri yayımlandı mı?