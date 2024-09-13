YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunun açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 6-11 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusunda bulundu. Bu kapsamda binlerce adayın sonuç beklediği ek tercih işlemlerinde gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyuruları...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:06