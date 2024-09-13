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YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunun açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 6-11 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusunda bulundu. Bu kapsamda binlerce adayın sonuç beklediği ek tercih işlemlerinde gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyuruları...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:06
YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce adayın merakla beklediği ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşen programa kayıtlar ise akabinde başlayacak. 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlan tercih işlemleri sonrasında adaylar 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından yerleşen programa kayıtlar başlayacak.

Anacak ek kayıt tarihleri henüz bilinmiyor.

YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama 2024: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 3. TERCİH VAR MI?

YKS tercih sürecinde 3. tercih olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili YÖK ve ÖSYM'nin resmi bir açıklaması bulunmezken geçtiğimiz yıl yapılmadığı da bilinenler arasında.

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