Evlilik öncesi neden kına gecesi düzenleniyor? Meğer eğlence sandığımız gelenek aslında…

GÜNÜMÜZDE KINA GECESİ NASIL OLUR?

Eskiden daha çok ev ortamında yapılan kına geceleri, günümüzde çiftlerin büyük salon tutmasıyla adeta düğün kadar gösterişli kutlamalara dönüşmüş durumda. Ancak, kökeni ne kadar modernleşirse modernleşsin, kına gecesinin taşıdığı anlam hep gelinin yeni hayatına uğurla başlaması olarak kalır.