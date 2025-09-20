Evlilik öncesi neden kına gecesi düzenleniyor? Meğer eğlence sandığımız gelenek aslında…
Evlilik denildiğinde akıllara gelen en köklü geleneklerden biri de kına gecesidir. Gelinin sevdiği insanlarla ve ailesiyle vedalaştığı, hem eğlencenin hem de hüznün bir arada yaşandığı bu gece, uzun yıllar boyunca yeni evlenenlerin vazgeçilmez bir parçası oldu ve olmaya da devam ediyor. Peki, evlilikten bir adım öncesinde neden kına gecesi düzenlenir? Aslında bu geleneğin arkasında, sanılanın aksine çok daha eskiye dayanan, kültürel ve sembolik bir hikaye yatıyormuş…
Giriş Tarihi: 20.09.2025 15:05