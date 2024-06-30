Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

Evinizde bulunan fırının, leziz yemekler, pasta ve börek hazırlanmasına büyük bir etkisi vardır. Yumuşak kek, ekmek ve et yemeklerini yaptığınız fırını zaman zaman temizlemek gerekir. Bu temizleme işlemi zor ve göz korkutucu görülebilir fakat bu yöntemle bizlere mutfakta destek olan fırınımızı kolayca temizlemenin vakti geldi. İşte pratik ve etkili fırın temizleme yöntemleri…