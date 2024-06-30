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Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

Evinizde bulunan fırının, leziz yemekler, pasta ve börek hazırlanmasına büyük bir etkisi vardır. Yumuşak kek, ekmek ve et yemeklerini yaptığınız fırını zaman zaman temizlemek gerekir. Bu temizleme işlemi zor ve göz korkutucu görülebilir fakat bu yöntemle bizlere mutfakta destek olan fırınımızı kolayca temizlemenin vakti geldi. İşte pratik ve etkili fırın temizleme yöntemleri…

Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:03
Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

Bayan Hinch'in Temizlik İpuçları ve Püf Noktaları sayfasının takipçilerinden biri olan Becca Dwyer, annesinin fırın camının neredeyse siyaha yakın bir renkte yağ ve kirle kaplı olduğunu ifade ederek bir görsel paylaştı.

Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

Annesinin bu kirli fırınını pırıl pırıl bir hale getirmek için ne kullandığını açıkladı.

Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

İnternet üzerinden fırın temizleme tüyolarına baktığında karbonat ve sirke karışımı keşfettiğini ifade eden kullanıcı, bunun etkisiz bir çözüm olduğunu söyledi.

Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

Çünkü sirkedeki asitin karbonatın alkalinitesini nötralize edeceğini anlattı.

Fırında biriken inatçı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Yalnızca iki malzeme ile…

Sosyal medya kullanıcısı başka bir kullanıcının kristal sodayı (çamaşır sodası) önerdiğini ve bunun denediği birçok üründen çok daha iyi bir sonuç verdiğini ifade etti.

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