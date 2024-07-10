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Gümüş takılarınızı ilk günkü gibi parlatacak! Yalnızca bu 2 malzeme ile dakikalar içinde…

Günlük hayatımızda severek kullandığımız gümüş takılar üzerinde, sabun, duş jeli, el kremleri ve parfümlerin temas etmesi ile karartılar oluşabilir. Bu durum sonucunda takılarınız, donuk ve kirli görünebilir. Oldukça can sıkıcı olan bu durumun çözümü aslında çok basit. Evinizde bulunan yalnızca iki malzeme ile gümüş takılarınızı ilk günkü parlaklıklarına kavuşturabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:52
Gümüş takılarınızı ilk günkü gibi parlatacak! Yalnızca bu 2 malzeme ile dakikalar içinde…

Temizlik konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Cindy Garcia, sosyal medya üzerinden gümüş takılarını nasıl parlattığı ile ilgili bir video paylaştı. Garcia'nın videosunda yalnızca kullanmış olduğu iki ürün sayesinde gümüş takılarını pırıl pırıl yaparak ilk günkü haline geri döndürmeyi başardı.

Gümüş takılarınızı ilk günkü gibi parlatacak! Yalnızca bu 2 malzeme ile dakikalar içinde…

BEYAZ SİRKE VE DETERJAN

Cindy, su ısıtıcısında bir miktar suyu ısıttı.

Gümüş takılarınızı ilk günkü gibi parlatacak! Yalnızca bu 2 malzeme ile dakikalar içinde…

Isınan suyun içerisine beyaz sirke şişesinin kapağını dolduracak kadar sirke ve biraz bulaşık deterjanı ilave etti.

Gümüş takılarınızı ilk günkü gibi parlatacak! Yalnızca bu 2 malzeme ile dakikalar içinde…

Hazırlamış olduğu karışıma gümüş yüzüklerini ekleyerek yaklaşık 15 dakika bekledi.

Gümüş takılarınızı ilk günkü gibi parlatacak! Yalnızca bu 2 malzeme ile dakikalar içinde…

Daha sonrasında ise kullanılmayan bir diş fırça yardımıyla takılarını fırçaladı. Ardından bir kağıt havlu ile takılarını kuruladı.

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