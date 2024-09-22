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İnatçı fırın yağını anında temizliyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

Yemek yapmak birçok kişi için oldukça keyifli olabilir ancak, yemek sonrası yapılan temizlik zorlu bir ev işi haline gelebilir. Özellikle de fırın temizliği, zaman içerisinde yemek kalıntıları ve yağ birikmesi nedeniyle göz korkutucu olduğundan nasıl temizleneceği ile ilgili endişe duyuyor olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden ev temizliği ve dekoru ile ilgili paylaşımlar yapan bir kullanıcının paylaşmış olduğu bir videoda fırın camındaki inatçı yağlardan nasıl kurtulabileceğiniz anlatılıyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:06
İnatçı fırın yağını anında temizliyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

Düzenli temizlik yapmak, yağ ve yemek kalıntılarının birikmesini önleyeceği için işinizi kolaylaştırabilir ancak, düzenli temizlik yapılmadığında oluşan inatçı yağ kalıntılarını temizlemenin de oldukça pratik bir yöntemi bulunur.

İnatçı fırın yağını anında temizliyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

İNATÇI FIRIN YAĞINA 3 MALZEMELİ KESİN ÇÖZÜM

Fırının içerisinde biriken yağ kalıntılarından kurtulmak ve parlak bir fırın elde etmek istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

İnatçı fırın yağını anında temizliyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

Not: Bu yöntemi denerken mutlaka bir eldiven takmanız tavsiye edilir.

İnatçı fırın yağını anında temizliyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

Malzemeler:

  • Karbonat
  • Bulaşık deterjanı
  • Su
İnatçı fırın yağını anında temizliyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

İlk olarak tüm malzemeleri bir macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Eğer karışımınız macun kıvamına gelmezse ve sıvı bir kıvamda kaldıysa üzerine biraz daha karbonat ekleyebilirsiniz.

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