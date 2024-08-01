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Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…

Özellikle yaz aylarında birçoğumuz hoş olmayan kokulardan kaçınmak için farklı yöntemler kullanıyoruz. Aynı nedenden dolayı da deodorant kullanımı sıklıkla tercih ediliyor. Ancak içeriğindeki kimyasallardan dolayı bazı kişiler kullanmaktan çekiniyor olabilir. Peki evinizde kendi doğal deodorantlarınızı hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sevdiğiniz kokular ile doğal bir deodorant hazırlamanın yollar…

Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:57
Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…

Ter kokusunun önüne geçmek ve gün boyu ferah hissetmek için herkes için çok önemlidir. Deodorant kullanımı yerine evinizde doğal ürünlerle yapabileceğiniz birkaç yöntem mevcuttur.

Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…

Not: Karbonatlı roll on ve deodorantları, koltuk altınızdaki tüyleri temizledikten hemen sonra değil en az iki saat bekledikten sonra kullanmanız tavsiye edilir. Karbonat, her cilt tipi için uygun olmayabilir. Ancak üzülmeyin çünkü hassas cilt yapısına sahip kişiler için de doğal tarifler var.

Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…

Not: Bu karışımlar yalnızca bir öneri niteliğindedir. Özellikle hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz kullanmadan öncesinde bir uzmana başvurmanız önerilir.

Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…

ALOE VERA VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hem hindistan cevizi yağı hem de aloe vera jeli, hoş olmayan kokuları giderir aynı zamanda antibakteriyel özellikler de sahiptirler.

Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…

Ayrıca her iki ürün de cildi koruyan besleyiciliğe sahiptir.

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