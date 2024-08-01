Koltuk altı kokusuna doğal çözüm! Dakikalar içerisinde kokudan eser bırakmıyor…
Özellikle yaz aylarında birçoğumuz hoş olmayan kokulardan kaçınmak için farklı yöntemler kullanıyoruz. Aynı nedenden dolayı da deodorant kullanımı sıklıkla tercih ediliyor. Ancak içeriğindeki kimyasallardan dolayı bazı kişiler kullanmaktan çekiniyor olabilir. Peki evinizde kendi doğal deodorantlarınızı hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sevdiğiniz kokular ile doğal bir deodorant hazırlamanın yollar…
Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:57