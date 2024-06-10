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Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: "Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü..."

Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: "Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü..."

Bursa'da beyaz eşya mağazası bulunan esnaf Öznur Kurt, sosyal medya hesabından tüketici için faydalı bilgiler paylaşarak 10 milyon kişiye ulaştı. Klimanın fazla sarfiyatını önlemekten, bulaşık makinesinin buğulu yıkamasını engellemeye, elektrik süpürgesinin verimli çalışmasına kadar çok sayıda video çeken Öznur Kurt, "Ben işimi severek yapıyorum. İnsanlara yararlı bilgiler paylaştığım için çok mutluyum. Herkesten hayır dua alıyorum, müşterilerimi de bilinçlendirdiğim için herkes kazanıyor" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:19
Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü...

İznik ilçesinde 7 yıllık beyaz eşya servis yönetiminin ardından 7 yıldır beyaz eşya mağazası işleten Öznur Kurt, basit sorunlar sonrası müşterilerin servislere akın etmesi üzerine sosyal medyada kayıt yapmaya başladı.

Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü...

İnstagram sayfasında 64 bin takipçiye ulaşan, çektiği yararlı videolar 10 milyon kişi tarafından görüntülenen Öznur Kurt, "Pes etmeden inandığım yolda devam ediyorum."

Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü...

"Beyaz eşya kullanımında klasik hataların önüne çektiğim videolarla geçiyorum. Müşterilerim ve tüm tüketicileri bilinçlendiriyorum. Böylece hem milli servetin israf olmasının önüne geçiyorum hem de farkındalık oluşturuyorum" diye konuştu.

Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü...

KADIN GİRİŞİMCİNİN PAYLAŞTIĞI ÖNEMLİ VE DİKKAT ÇEKEN UYARILAR
Çamaşır makinenizden ses geliyorsa; "Çamaşır makinenizden ses geliyor ise hemen servisi aramayın. Elinize kağıt alın, kasnağı kontrol edin. Kağıdınızda küçük de olsa bir yırtık oldu. Kazanınızın deliklerine iç çamaşırı teli kaçmış demektir. Cımbız ile teli alarak sesten kurtulabilirsiniz. Servisi aramak zorunda kalmazsınız"

Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü...

BARDAKLAR BUĞU MU YAPIYOR?
Öznur Kurt; bulaşık makinesi kullanımıyla ilgili şunları kaydetti: "Bulaşık makinenizden çıkan bardaklar buğu yapıyorsa; tahta kaşık sizin probleminizi çözebilir. Tuz doldurma kabınızın kapağını açın, tahta kaşağınızın sapıyla çok hafifçe tuz kutunuzun içerisini karıştırın. Sonra tuz kutunuza tuz ilave edip kapağı kapatın. Ardından makine temizleyici deterjan ile uzun programda boş şekilde bulaşık makinemizi çalıştırın"

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