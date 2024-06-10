Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: "Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü..."
Bursa'da beyaz eşya mağazası bulunan esnaf Öznur Kurt, sosyal medya hesabından tüketici için faydalı bilgiler paylaşarak 10 milyon kişiye ulaştı. Klimanın fazla sarfiyatını önlemekten, bulaşık makinesinin buğulu yıkamasını engellemeye, elektrik süpürgesinin verimli çalışmasına kadar çok sayıda video çeken Öznur Kurt, "Ben işimi severek yapıyorum. İnsanlara yararlı bilgiler paylaştığım için çok mutluyum. Herkesten hayır dua alıyorum, müşterilerimi de bilinçlendirdiğim için herkes kazanıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:19