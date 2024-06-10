Beyaz eşya esnafı açıkladı: Makinenizin performansı katbekat artacak: "Derin dondurucudan gelen kokunun kesin çözümü..."

"Beyaz eşya kullanımında klasik hataların önüne çektiğim videolarla geçiyorum. Müşterilerim ve tüm tüketicileri bilinçlendiriyorum. Böylece hem milli servetin israf olmasının önüne geçiyorum hem de farkındalık oluşturuyorum" diye konuştu.

