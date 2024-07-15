Tuz ve karabiberle ilgili kullanışlı bir ipucu internette fırtına gibi esti. Bu numara sosyal medyada paylaşılan bir videoda gösterildi. Videoda yer alan kadın, bu yöntemin tuzluk ve karabiberliklerin 'kullanmanın doğru yolu' olduğunu iddia ediyor. Cam kavanozların alt kısmında bulunan çıkıntılara işaret ettiği ve ardından biberliği aşağı doğru eğdiği görülüyor. Sonra, tuzluğun tabanını biberliğin çıkıntılarına sürterek sürekli bir baharat akışı sağlıyor. Kadının 'Ne kadar hızlı çıktığını görüyor musun? Şimdi bunu izle.' dediği duyuluyor. Yorumlar ise bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu kanıtlar nitelikte. Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı... | Video Bir kullanıcı şunları yazdı: 'Dürüst olmak gerekirse bunun herkesçe bilinen bir şey olduğunu düşünüyordum.' Bazı izleyiciler, yöntemin etkililiğinin tuzun dokusuna bağlı olduğunu öne sürdü. Bir kişi şu şekilde yanıt verdi: 'Gerçekten tuz ve karabiberin iriliğine bağlı. Sadece ince öğütülmüş olanlarda işe yarar.'