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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Sosyal medyada, tuzluk ve biberliklerin 'doğru şekilde' nasıl kullanılacağını gösterdiği iddia edilen bir video paylaşıldı ve birçok kişi bu yöntem karşısında şaşkına döndü.