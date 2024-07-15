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Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Sosyal medyada, tuzluk ve biberliklerin 'doğru şekilde' nasıl kullanılacağını gösterdiği iddia edilen bir video paylaşıldı ve birçok kişi bu yöntem karşısında şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:25
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Tuz ve karabiberle ilgili kullanışlı bir ipucu internette fırtına gibi esti.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Bu numara sosyal medyada paylaşılan bir videoda gösterildi.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Videoda yer alan kadın, bu yöntemin tuzluk ve karabiberliklerin "kullanmanın doğru yolu" olduğunu iddia ediyor. Cam kavanozların alt kısmında bulunan çıkıntılara işaret ettiği ve ardından biberliği aşağı doğru eğdiği görülüyor.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Sonra, tuzluğun tabanını biberliğin çıkıntılarına sürterek sürekli bir baharat akışı sağlıyor. Kadının "Ne kadar hızlı çıktığını görüyor musun? Şimdi bunu izle." dediği duyuluyor.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı...

Yorumlar ise bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu kanıtlar nitelikte.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı... | Video

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