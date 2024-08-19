Saniyeler içinde yumurtanızın tazeliğini test edin! Bu sesi duyuyorsanız…

Taze yumurtanın sağlığa olan yararları saymakla bitmez. Özellikle her gün bir adet haşlanmış yumurta tüketiminde kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine karşı önlem almış olursunuz. Ancak, bayat yumurta besin değerlerini kaybeder ve mideye zarar verir. Bu durumda bayat yumurta yemenin hiçbir yararı olmadığı gibi mide ve diğer sindirim sistemi organları için zarar olabilir. Peki evinizde bulunan ve şüphe ettiğiniz yumurtaların bayat olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte detaylar…