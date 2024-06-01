Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Ricky "Sirkedeki seyreltik asetik asit, kabartma tozundaki sodyum bikarbonatla birleştiğinde, karbondioksit gazının yanı sıra su ve diğer maddelerin açığa çıkmasıyla köpükleni. Bu, borulardaki kiri ve kiri çıkarmak için iyi bir iş çıkarsa da, özellikle eski tesisat sistemlerinde lastik contalara ve boru tesisatının kendisine de zarar verebilir" açıklamasında bulundu.