Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Birçok ev sahibi, gider tıkanıklığını açmanın ucuz ve doğal bir yolu olarak beyaz sirke ve kabartma tozu kullanmayı tercih edebilir. Bu sıklıkla tavsiye edilse de sıhhi tesisat zmanı Ricky Sharma buna karşı şiddetle uyardı. Profesyonellere göre, düzenli olarak kullanılması boruların 'paslanmasına' ve sıhhi tesisat sisteminin zarar görmesine neden olabilir. Ricky; 'Birçok kişi, ev işlerini yapmanın pahalı temizlik ürünlerinden oluşan bir cephanelik satın almaktan daha ucuz ve daha rahat bir yolu olarak kabartma tozu ve sirke gibi yaygın ev temizleme çözümü tüyolarına yöneliyor.' Bu karışımın evdeki birçok görevde mükemmel sonuçlar üretebileceğine şüphe yok, ancak bunun güçlü bir kimyasal reaksiyon olduğunu unutmayın. Ricky 'Sirkedeki seyreltik asetik asit, kabartma tozundaki sodyum bikarbonatla birleştiğinde, karbondioksit gazının yanı sıra su ve diğer maddelerin açığa çıkmasıyla köpükleni. Bu, borulardaki kiri ve kiri çıkarmak için iyi bir iş çıkarsa da, özellikle eski tesisat sistemlerinde lastik contalara ve boru tesisatının kendisine de zarar verebilir' açıklamasında bulundu. Uzmana göre bu, yarardan çok zarara neden olabilir ve pahalı onarım faturalarına yol açabilir. Bunun yerine, kullanımının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış özel bir temizlik ürünü kullanmak en iyisidir. Tıkanıklık özellikle kötüyse, hasara yol açmamak için yerel bir tesisatçıdan yardım istemek en iyisidir. Mutfak ve banyolardaki borular zamanla yağ, kir, yiyecek atığı ve saç gibi çeşitli maddelerle tıkanabilir. Uzman, sorunsuz çalışmaya devam etmelerini sağlamak için drenajların bir veya iki haftada bir temizlenmesini önerdi. Tıkanmayı önlemek için lavaboya 'asla' dökülmemesi gereken bazı eşyalar da vardır. Ricky şöyle devam etti: 'Bunlar arasında yağ, yumurta kabuğu parçaları, kahve telveleri, saç ürünleri ve lifli ve nişastalı yiyecek parçaları yer alıyor. Tıkalı borular genellikle, guruldayan sesler ve suyun normalden daha yavaş akması gibi, ev sahiplerinin yüksek alarma geçmesi gerektiğini gösteren bazı işaretler sunar.