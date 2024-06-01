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Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Bir su tesisatı uzmanı, giderleri açmak için sirke ve kabartma tozu kullanmak gibi popüler temizlik yöntemlerinin, evlerin "pahalı onarım faturalarına" yol açabileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 17:03
Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Birçok ev sahibi, gider tıkanıklığını açmanın ucuz ve doğal bir yolu olarak beyaz sirke ve kabartma tozu kullanmayı tercih edebilir. Bu sıklıkla tavsiye edilse de sıhhi tesisat zmanı Ricky Sharma buna karşı şiddetle uyardı.

Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Profesyonellere göre, düzenli olarak kullanılması boruların "paslanmasına" ve sıhhi tesisat sisteminin zarar görmesine neden olabilir.

Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Ricky; "Birçok kişi, ev işlerini yapmanın pahalı temizlik ürünlerinden oluşan bir cephanelik satın almaktan daha ucuz ve daha rahat bir yolu olarak kabartma tozu ve sirke gibi yaygın ev temizleme çözümü tüyolarına yöneliyor."

Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Bu karışımın evdeki birçok görevde mükemmel sonuçlar üretebileceğine şüphe yok, ancak bunun güçlü bir kimyasal reaksiyon olduğunu unutmayın.

Sıhhi tesisatçıdan uyarı: Tıkanmış lavaboya sakın bunu yapmayın! Boruları parçalıyor...

Ricky "Sirkedeki seyreltik asetik asit, kabartma tozundaki sodyum bikarbonatla birleştiğinde, karbondioksit gazının yanı sıra su ve diğer maddelerin açığa çıkmasıyla köpükleni. Bu, borulardaki kiri ve kiri çıkarmak için iyi bir iş çıkarsa da, özellikle eski tesisat sistemlerinde lastik contalara ve boru tesisatının kendisine de zarar verebilir" açıklamasında bulundu.

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