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Laykla Galeri Laykla Test 100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

Bu görsel bulmaca, dikkat ve keskin gözlem yeteneği gerektiriyor! Kıvrımlı dalları olan yaşlı bir ağacın içinde uyuyan bir kedi ustaca gizlenmiş. Ancak bu kediyi bulmak sandığınız kadar kolay değil!

Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:25
100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

Çoğu kişinin fark edemediği bu gizli detayı yalnızca en keskin gözlere sahip kişiler bulabiliyor. Siz de o şanslı yüzde 1'in içinde misiniz?

100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

Bu zorlu bulmacada kediyi 12 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

Ancak resmin detayları o kadar karmaşık ki, gözlerinizin kolayca yanılmasına neden olabilir.

100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

İpucu: Görseli bölümlere ayırarak her bir bölgeyi tek tek inceleyin. Hala bulamıyorsanız, sağ köşeye dikkatlice bakın!

100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

Eğer pes ederseniz, cevabı aşağıda bulabilirsiniz.