Laykla Galeri Laykla Test 100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

100 kişiden 99’u göremiyor! Bu resimde gizlenen kediyi bulabilir misiniz?

Bu görsel bulmaca, dikkat ve keskin gözlem yeteneği gerektiriyor! Kıvrımlı dalları olan yaşlı bir ağacın içinde uyuyan bir kedi ustaca gizlenmiş. Ancak bu kediyi bulmak sandığınız kadar kolay değil!