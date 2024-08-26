40 saniyede bulabilenler adeta kartal gözlü! Çakıl taşlarının arasındaki yüzüğü görebilirseniz…

Sosyal medyayı kasıp kavuran bu bulmacayı yalnızca gözleri kartal gibi olanlar çözebiliyor! Bu bulmacada tek yapmanız gereken çakıl taşı ve deniz kabuklarının arasındaki kayıp yüzüğü bulmak. Kendinizi biraz daha zorlamak istiyorsanız süre tutarak yüzüğü bulmaya deneyebilirsiniz. Gözleriniz ne kadar güçlü? Sorunun cevabı bu testte saklı…