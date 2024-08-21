El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

Grafolojiyi daha önce duymuş muydunuz? Herkesin el yazısı birbirinden farklıdır. Kimi eğik yazar kimi düz ya da kimi çok büyük yazarken kimi de oldukça küçük yazar. El yazısı farklılıkları yalnızca bunlarla sınırlı değildir, aynı zamanda 'S' harfi gibi bazı harfleri de oldukça farklı yazarız. Bir yazı bilimi olan grafoloji ise kişilerin el yazılarına bakarak kişilikleri ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir. Peki el yazısına göre kişilik özellikleri nelerdir? Sizler için derledik.