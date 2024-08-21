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El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

Grafolojiyi daha önce duymuş muydunuz? Herkesin el yazısı birbirinden farklıdır. Kimi eğik yazar kimi düz ya da kimi çok büyük yazarken kimi de oldukça küçük yazar. El yazısı farklılıkları yalnızca bunlarla sınırlı değildir, aynı zamanda 'S' harfi gibi bazı harfleri de oldukça farklı yazarız. Bir yazı bilimi olan grafoloji ise kişilerin el yazılarına bakarak kişilikleri ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir. Peki el yazısına göre kişilik özellikleri nelerdir? Sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:36
El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

El yazısı parmak izi gibi herkeste farklılık gösterir. Yazı boyutu ve şekline bakarak kişilik özellikleri ile ilgili çeşitli yorumlar yapabiliriz. Nasıl mı? Cevabı yazımızda…

El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

BOYUT

İlk olarak yazmış olduğunuz harflerin boyutuna dikkat etmek gerekiyor.

El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

Yazı boyutunuz büyük ise, dışa dönük yapıları bulunur.

El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

Yazılarınızı küçük boyutta yazıyorsanız utangaç bir yapınız olabilir.

El yazınız adeta kişiliğinizin şifresiymiş! ‘S’ harfini böyle yazanlar…

Ayrıca yazı boyutu küçük olanlar, büyük olanlara göre odaklanma ve konsantre olma konusunda daha iyidirler.

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