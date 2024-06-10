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Parmaklarınız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? O kişiler mükemmel birer lider oluyor...

Parmaklarınızın uzunluğu, bir kişinin kişiliğini incelemek için harika bir özelliktir. Temelden başlamak için, başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmaktan başlayarak elimizin anatomisini inceleyin. Biyolojik olarak konuşursak, yüksek testosteron seviyeleri daha kısa işaret parmağıyla bağlantılıdır. Bu, anne karnında sizin daha fazla miktarda testosterona maruz kaldığınız anlamına gelir. Psikolojik araştırmalar parmağınızın uzunluğunun kişiliğiniz hakkında bazı sürprizleri ortaya çıkardığını gösteriyor.