Profesörlerin bile yalnızca %3’ü doğru cevabı bulabiliyor! 7 saniyede çözenler “dahi” kabul ediliyor…
Matematik yeteneklerine güvenenler için sosyal medya popüler olan bu soru, zekaya meydan okuyan eğlenceli bir test sunuyor. İlk bakışta oldukça kolay görünen bu matematik sorusu, çözmeye başlandığında kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Profesör zekasındakilerin bile çözmekte zorlandığı matematik sorusunu "ben hallederim" diyorsanız, bu işleme bir şans verin!
Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:18