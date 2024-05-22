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Laykla Galeri Laykla Test Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: "Şahin kadar keskin" gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: "Şahin kadar keskin" gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Jagran Josh tarafından oluşturulan bir bulmaca, bir ofis sahnesindeki üç hatayı bulmalarını istiyor. Görsel zekanın bir yansıması olan bu testte, "hataları 11 saniyede" fark edebilenlerin "şahin kadar keskin göze" sahip oldukları belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:07
Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: Şahin kadar keskin gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Jagran Josh tarafından oluşturulan test; göründüğü kadar açık değil.

Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: Şahin kadar keskin gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Baskı altında çalışmak insanların kalıpları tanıma ve bağlantı kurma konusunda daha iyi olmalarına yardımcı olabileceğinden, oyuncular zorlu zeka oyununa başlamadan önce bir zamanlayıcı ayarlamalıdır.

Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: Şahin kadar keskin gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Sorun yaşayanlar için bir ipucu, çalışanların kıyafetlerini kontrol edebilirsiniz. Yanlış bir şey giyen var mı ve eksik bir giysi var mı?

Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: Şahin kadar keskin gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Ayrıca kullandıkları ekipmanları da kontrol etmekte fayda var, herkes göründüğü kadar yoğun çalışıyor mu?

Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: Şahin kadar keskin gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!

Oyuncuların bu bulmacaları daha hızlı çözmelerine yardımcı olabilecek bir yöntem, görüntüyü bölümlere ayırıp her birini taraymaktır.

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