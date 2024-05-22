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Laykla Test
Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: "Şahin kadar keskin" gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!
Sosyal medyayı sallayan görsel zeka testi: "Şahin kadar keskin" gözlere sahip olanlar 11 saniyede görüyor!
Jagran Josh tarafından oluşturulan bir bulmaca, bir ofis sahnesindeki üç hatayı bulmalarını istiyor. Görsel zekanın bir yansıması olan bu testte, "hataları 11 saniyede" fark edebilenlerin "şahin kadar keskin göze" sahip oldukları belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:07