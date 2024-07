Sırt üstü yatıyorsanız, büyük ihtimalle pozitif, hayatı seven, ilgi odağı olmaya alışkın ve iyi arkadaşlıkları seven birisiniz. İnatçı ve ısrarcı bir şekilde ama rasyonel bir şekilde çalışıyorsunuz, her zaman gerçeği söylemeyi tercih ediyorsunuz. Bu pozisyonda uyuyan insanlar genellikle çok güçlü kişiliklere sahip oluyorlar.