4 kulaklı Audio ile tanışın! Dünya onu konuşuyor: "Bu mucizenin ardındaki sebep..."

True Rescue barınağı, Audio ve üç kardeşini Nashville'de bir araba lotunda buldu. Kediler, hava delikleri olmayan bir kutunun içinde sıkışmış haldeydi ve merhametli bir kişi tarafından kurtarıldıktan sonra barınağa getirildi.

Barınaktan yapılan açıklamada, "Audio çok tatlı ve kutudan kurtulduğu için minnettar. Kendisi oldukça sevecen ve bu yeni başlangıcı dört gözle bekliyor" denildi. Dört kulaklı olmak, nadir bir genetik mutasyonun sonucu olarak kabul ediliyor ve bu durum tamamen zararsız.