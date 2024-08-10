4 kulaklı Audio ile tanışın! Dünya onu konuşuyor: "Bu mucizenin ardındaki sebep..."

True Rescue barınağı, Audio ve üç kardeşini Nashville'de bir araba lotunda buldu. Kediler, hava delikleri olmayan bir kutunun içinde sıkışmış haldeydi ve merhametli bir kişi tarafından kurtarıldıktan sonra barınağa getirildi.
Barınaktan yapılan açıklamada, "Audio çok tatlı ve kutudan kurtulduğu için minnettar. Kendisi oldukça sevecen ve bu yeni başlangıcı dört gözle bekliyor" denildi. Dört kulaklı olmak, nadir bir genetik mutasyonun sonucu olarak kabul ediliyor ve bu durum tamamen zararsız.
Barınak yetkilileri, bu tür genetik anormalliklerin en son iki yıl önce Türkiye'de rapor edildiğini belirtiyor.
Türkiye'de rapor edilen bu vakada ise; sokak kedisi bir anneye sahip Midas, 6 kardeşten dünyaya gelen tek 4 kulaklı kediydi.
Veterinerler, Audio'nun işitme yetisinin tamamen normal olduğunu onayladı. Şu anda, Audio'nun sağlık durumu mükemmel ve barınak, onun için kalıcı bir yuva bulmak amacıyla gerekli adımları atıyor.
Kedinin ne zaman sahiplenmeye açılacağı hakkında bilgi vermek için çalışmalar devam ediyor. Audio, bu özel durumuyla, kedi severlerin ilgisini çekmeye devam edecek.