4 yıldır omzunda geziyordu… Şimdi peşine yavrusu takıldı

"REİS ÇOK SAKİN, PERA BİRAZ DAHA HAREKETLİ"

Biri 5, diğeri yaklaşık 3 kilo olan kedileri omuzda gezdirmenin bazen yorucu olduğunu dile getiren Emrah, Pera'nın gezintilerde çok hareketli olduğunu, genelde bir omuzdan diğerine geçerek babası Reis'in üzerine yatmayı tercih ettiğini vurguladı.

Emrah, kedisi Reis'in çok sakin olduğunu dile getirerek, "Pera biraz daha hareketli. Bazen yaramazlık yapıyor, o yoruyor. Dişi olduğu için daha çok öz güven istiyor olabilir veya sevdiği insanın yanından ayrılmak istemiyor. Bazen omuzda, bazen kucakta, bazen yerde geziyor. Reis ise genelde omuzda duruyor." diye konuştu.

Yolda kedilerini görenlerin yüzde 99'unun çok iyi tepki verdiğine değinen Emrah, bazılarının ise hayvan sevgisini bilmediği için sanki kedilere eziyet ediyormuşuz gibi düşündüğünü, bunun kendilerini üzdüğünü kaydetti.