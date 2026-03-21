400 yıllık alışkanlık değişiyor! Bayram sofralarında 'yumuşak geçiş' rehberi: İlk lokmada buna dikkat!

Bayramlar sadece sofraları değil, aynı zamanda paylaşmanın ve bir araya gelmenin değerini hatırlatan özel günler. Bu güzel günlerde hem geleneksel lezzetlerin tadını çıkarabilir hem de dengeli beslenerek, sağlığımızı koruyabiliriz

Bir ay boyunca sabrı, paylaşmayı ve ölçülü olmayı hatırlatan ramazan ayı geride kaldı. Gün doğumundan gün batımına kadar süren uzun açlık saatlerinin ardından kurulan iftar sofraları, ramazan ayının en özel anlarını oluşturdu. Şimdi ise bayramın gelişiyle birlikte sofralar yeniden değişiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bayramda sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi...

UYUMLANMA SÜRECİ

Bir ay boyunca 2 ana öğüne alışan sindirim sisteminin, bayramda artan öğün sayısı ve özellikle tatlı tüketimi nedeniyle zorlanabileceğinin altını çizen Dyt. Uka, "Bu nedenle bayram günlerinde hem sofraların keyfini çıkarmak hem de sağlığı korumak için beslenme alışkanlıklarında bazı noktalara dikkat etmek oldukça önemlidir" dedi.

Ramazan boyunca değişen beslenme düzeninin bayramla birlikte bir anda eski haline dönmeye çalıştığında vücut için küçük bir 'uyum süreci' gerekebileceğini belirten Dyt. Uka, şu önerilerde bulundu:

"Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. Tatlı tüketimini günde 1 porsiyonla sınırlandırın. Gün içinde en az 2 litre su içmeye çalışın. Ziyaretler arasında kısa yürüyüşler yapın. Sebze ve salata tüketimini artırın. Porsiyon kontrolüne dikkat edin."