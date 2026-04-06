50 yıllık gelenek tek kişiye kaldı! 74 yaşındaki usta mesleğini bırakmıyor

Yaklaşık 50 sene önce Batman'dan Nusaybin'e yerleşen Şehmus Şavlı, askerlik hizmetinin ardından 24 yaşında başladığı mesleğini aralıksız sürdürüyor. İlçede daha önce bu işi yapan ustaların bulunduğunu belirten Şavlı, zamanla mesleği sürdüren kimsenin kalmadığını ifade etti. Yıllardır tek başına beşik üreten Şavlı, işini büyük bir özenle yaptığını belirterek, "Benden önce bu işi yapan 4-5 kişi vardı. Bunlardan ikisi amcamdı. Vefat ettiler. Çocukları devam ettirmedi. Şu an tek başıma beşik yapıyorum. Kimse yapamıyor. Zahmetli bir iş ama ben zevkle yapıyorum" dedi.





DOĞAL BEŞİKLERE İLGİ ARTIYOR

Beşik yapımında çınar ve ceviz ağacı kullandığını ifade eden Şavlı, ağaçları kesip kuruttuktan sonra kalas haline getirdiğini ve tamamen el işçiliğiyle beşiklere dönüştürdüğünü anlattı. Doğal ürünlere olan talebin arttığını vurgulayan Şavlı, özellikle Şırnak'tan yoğun sipariş aldığını belirterek, "Çeyizciler genelde benden alıyor. Beşikler tamamen doğal olduğu için tercih ediliyor. Plastik ürünleri deniyorlar, memnun kalmayınca hemen vazgeçip tekrar bana geliyorlar" diye konuştu.



Torunlarının mesleği sürdürmek istemediğini dile getiren Şavlı, buna rağmen yıllardır aynı azimle üretmeye devam ettiğini söyledi.