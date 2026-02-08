  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri 58 yaşında üniversite sıralarında! Azmi gençlere taş çıkartıyor

58 yaşında üniversite sıralarında! Azmi gençlere taş çıkartıyor

Hayallerin peşinden gitmek için geç kalınmadığını gösteren bir hikaye Konya’dan geldi. 58 yaşındaki Nejla Örs, yıllar önce yarım bırakmak zorunda kaldığı eğitimine geri dönerek üniversite sıralarına oturdu. Gençlerle birlikte derslere giren Örs, çalışkanlığı ve kararlılığıyla sadece sınıf arkadaşlarının değil, çevresindeki pek çok kişinin de motivasyon kaynağı haline geldi.

AA
Giriş Tarihi: 08.02.2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 11:21
ABONE OL
58 YAŞINDA ÜNİVERSİTE SIRALARINDA! AZMİ GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Konya'da 58 yaşındaki Nejla Örs, eşinin desteğiyle başladığı üniversitede çalışkanlığı ve azmiyle eğitim hayatını şekillendiriyor.

Küçük yaşta evlendiği için lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan iki çocuk annesi Örs, çocukları üniversiteye başlayınca kendisi de eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek istedi.

Ailesinin desteğiyle liseyi bitirip sınava hazırlanan Örs, 2023'te Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünü kazandı.

Hayal ettiği üniversite sıralarına oturmayı başaran Örs, mezun olduktan sonra alanında iş sahibi olmak istiyor.

"İNSAN İLERİYE DÖNÜK HER ŞEYİ YAPABİLMESİ İÇİN ÖĞRENMEYİ SEVMESİ LAZIM"

Örs, bugüne kadar hep hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi.

Öğrenmenin, okumanın ve eğitimin yaşının olmadığını gösterenlerden olduğu için gururlandığını anlatan Örs, üniversiteye yerleştiğini öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Örs, insan istedikten sonra her yaşta her şeyi öğrenebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnsan ileriye dönük her şeyi yapabilmesi için öğrenmeyi sevmesi lazım. Hedefim iyi bir insan olmak. Hayalime de kavuştum. Hayalleriniz büyük olursa, başarmanız kolay olur. Üniversiteye geldiğimde ufkum açılıyor, enerjik oluyorum. Kendimi zinde hissediyorum. Çok şeyler öğrendim ve hala daha öğrenecek çok şeyim var. Gençleri ve hocaları görünce mutlu oluyorum. Bu bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Çok güzel bir duygu."

"HAYAT TECRÜBEMİ ÖRNEK ALIYORLAR, BEN DE ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Sınıf arkadaşlarıyla iyi anlaştığını anlatan Örs, "Çevremde sayemde üniversiteye başlayan oldu. Örnek oldum ve mutluyum. Onlara motivasyon kaynağı oldum. Burada gençlerle çok iyi anlaşıyoruz. Onların ablaları, teyzeleri oldum. Hayat tecrübemi örnek alıyorlar, ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Gençlere, çok çalışarak örnek olmak istiyoruz. Onları teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Örs'ün fakültedeki arkadaşları da yaşça büyük birinin tecrübelerinden faydalanmanın ve azmine şahit olmanın kendileri için fırsat olduğunu kaydetti.