81 ilde yeni dönem başlıyor! Artık her köşe başında olacak: İlk 5 dakikada hayat kurtaracak!

HER YIL 100 BİN KİŞİNİN HASTANE DIŞINDA KALBİ DURUYOR Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin civarında hastane dışı ani kardiyak ölüm vakasının gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Çalık, şöyle dedi: "Bu vakalarda en kritik unsur zaman. İlk 5 dakika içinde müdahale edilmezse beyin hasarı hızla artıyor ve hastanın nörolojik sağ kalım şansı ciddi şekilde düşüyor. Türkiye'de 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşma süresi ortalama 8-10 dakika civarında. Bu nedenle çoğu vakada ilk müdahalenin olay yerindeki kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Hastane dışı kalp krizi vakalarında bugün geri dönüş oranı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde. Bu oranın yalnızca yüzde 10'a çıkarılması bile başarıyı 2 katına çıkarmak anlamına geliyor."



İLK MÜDAHALE NASIL YAPILMALI?

Doç. Dr. Çalık, yardım çağrısından sonra ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı: "Hastanın solunumu hızlıca kontrol edilir. Eğer normal solunum yoksa zaman kaybetmeden temel yaşam desteğine başlanır. Hasta sert zemine sırtüstü yatırılır ve göğüs ortasına dakikada 100–120 ritimde, 5–6 cm derinlikte göğüs basısı uygulanır. Uygulama genellikle 30 göğüs basısı ve 2 kurtarıcı nefes şeklinde devam eder. OED cihazları, kritik sürede müdahale için destek araçlarıdır. Kalp ritmini otomatik olarak analiz eden bu cihazlar yalnızca gerekli olduğunda elektroşok uygular ve sesli - görsel yönlendirmeleri sayesinde kullanıcıyı adım adım yönlendirir. Bu nedenle ilk yardım eğitimi olmayan kişiler tarafından da güvenle kullanılabilir. Müdahale, 112 ekipleri gelene kadar kesintisiz sürdürülmelidir. Çünkü bu ilk dakikalarda yapılan doğru müdahale, hastanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır."