Acil servislerde 200 milyonluk rekor yoğunluk! Uzmanı kış hastalıklarından korunmanın altın kuralını açıkladı

HER GRİP VAKASI ACİL DEĞİL

Doç. Dr. Altınbilek, grip ve soğuk algınlığının her zaman acil bir durum olmadığını belirterek, hafif vakaların evde istirahat, sıvı alımı ve semptomatik tedaviyle kontrol altına alınabileceğini söyledi. Doç. Dr. Altınbilek, şunlara dikkat çekti: "Yüksek ateş, ciddi nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç değişikliği veya kronik hastalıkların kötüleşmesi durumlarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve risk grubundaki bireyler için acil servise başvurulması gerekir."

YAŞLI HASTALAR EN RİSKLİ GRUP

Doç. Dr. Altınbilek, yaşlı hastaların en hassas grupların başında geldiğini söyleyerek, şöyle dedi: "Kış aylarında en fazla yaşlı bireyler etkileniyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hipertansiyon, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkların varlığı yaşlıları daha savunmasız hale getiriyor. Bu durum, yaşlı bireylerde hastalık seyrini çok daha hızlı ağırlaştırabiliyor. Yaşlı hastalarda hafif enfeksiyonlar ya da küçük ısı değişiklikleri bile kötüleşmeye yol açabiliyor. Özellikle yalnız yaşayan ya da yeterli ısınma ve sağlık hizmetlerine erişimi olmayan bireylerde hipotermi, dehidrasyon ve solunum problemleri daha sık görülüyor."