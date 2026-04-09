Akıllı saatler doktorların yerini alabilir mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

TELEFONDAN TANSİYON ÖLÇÜYOR

Özellikle yeni nesil akıllı saatlerle birlikte gelişen sensör teknolojileri ve yazılımlar sayesinde bu cihazların daha hassas ölçümler yapabilir hale geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Mert Palabıyık, "Günümüzde bazı akıllı saatler, telefonlarla uyumlu olarak tansiyon ölçümü yapabiliyor. Ancak bilekten ölçülen kan basıncı değerlerinin doğruluğu konusunda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Bu nedenle, kesin bir tedavi kararı vermek için yalnızca bu ölçümlere güvenmek yeterli değil. Çünkü, bu ölçümler her zaman yüzde yüz doğrulukta olmayabilir. Bu durum kullanıcıda kafa karışıklığına ve gereksiz endişeye yol açabilir. Bu nedenle akıllı saatlerin verdiği uyarıların mutlaka doktor gözetimi ve doktor kontrolü altında değerlendirilmesi daha doğru ve sağlıklı olacaktır" dedi.