Anne-babalar dikkat: Sakın "geçer" demeyin! Uzmanından uyarı: Çocuklardaki bu işaretlere karşı bilinçli olun!



39 DERECENİN ÜZERİNDEKİ ATEŞ KORKUTUCU

Çocuklarda ateşin yönetiminde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öktem "Çocuğun ateşi yüksekse, ateş düşürücü verilebilir ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılabilir. Ilık bir duş ve sıvı alımı da faydalı olur. Özellikle 48–72 saat boyunca tedaviye rağmen ateş düşmüyorsa veya 39 derecenin üzerinde ateş görülüyorsa acilen doktora başvurulmalıdır. Bazı ateş açısından riskli hastalıklarda, örneğin epilepsi hastalarında ateşle birlikte nöbet riski oluşabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir" şeklinde konuştu.