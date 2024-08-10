Annesinin reddettiği aslana kendi bebeği gibi baktı! "Artık onun da yavrusu olacak..."

Aslanların doğumlarında yaşanan sıkıntılara değinen Yılmaz, Angel ile Karamel'e bakma sürecine ilişkin şunları anlattı:

"Angel'a da Karamel'e de evde baktık. Eşim de veteriner hekim, 2 çocuğum var. Bu konuda geçmişten de bir tecrübemiz vardı, o şekilde büyütebildik yavruları. Söylerken kolay geliyor tabii, hakikaten zor iş. Özellikle ilk 2-3 hafta saatte bir mamasını ver, gazını çıkar, tuvaletini yaptır, uyusun. Bir saat sonra uyandır, tekrar aynı işlemleri yap. Bir de anne emzirmediği için bağışıklık sistemleri düşüyor. İkisi de bir iki haftalıkken ağır bir enfeksiyon geçirdi. Bir şekilde tedavilerini yaptık, çok şükür büyüttük onları."