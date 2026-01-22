Bağışıklığı çelik gibi yapmanın sırrı ortaya çıktı! Gripten koruyan gizli güç

KARACİĞERİ ETKİLİYOR

Prof. Dr. Bilgiç, "Bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamalar, karaciğer problemlerine ve damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ve kabızlık şikâyeti olan varsa yapılması gereken ilk şey detoks değil, altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde bağırsak detoksu yapılmasını önermiyoruz" diye uyardı. Bağırsak sağlığında probiyotiklerin yeri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Probiyotikler bazı durumlarda destek tedavisi olarak önerilebilir. Biz de uygun hastalarda kullanıyoruz. Ancak herkes ayrı bir bireydir. Herkese aynı tedavi protokolünü uygulamak doğru değildir. Bağırsak sağlığıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan önerilere karşı temkinli olunması gerekir" dedi.