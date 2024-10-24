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Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Bahçesinde görünce şok oldu! Tam 40 kilo ağırlığında 110 santimetre boyunda... "Hayatımda ilk kez görüyorum..."

Bahçesinde görünce şok oldu! Tam 40 kilo ağırlığında 110 santimetre boyunda... "Hayatımda ilk kez görüyorum..."

Karabük'te yaşayan Fahri Akbıyık, 2 haftanın ardından bahçesine bakmaya gittiğinde gözlerine inanamadı. Kabağının 1 metreyi aşan boyunun yanı sıra 40 kiloyu bulan ağırlığıyla şaşkınlığa uğrattı.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:27
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Bahçesinde görünce şok oldu! Tam 40 kilo ağırlığında 110 santimetre boyunda... Hayatımda ilk kez görüyorum...

Karabük'te bir bahçede yetişen kabak 40 kilogramlık ağırlığı, 110 santimetrelik boyuyla dikkat çekiyor.


Melisa köyünde yaşayan Fahri Akbıyık bahçesine kabak yetiştirmek için tohum ekti.

Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Akbıyık, boyu 70 santimetreyi bulan kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.


Melisa köyünde küçük çaplı tarımla uğraştığını belirten Fahri Akbıyık, kabağı ilk başta kızartmalık olarak zannettiğini söyledi.

İki hafta önce bahçeye gittiğinde kabağın çok büyüdüğünü ifade eden Akbıyık, bu zamana kadar böyle bir kabak görmediğini ve çok şaşırdığını kaydetti.

Akbıyık, "İki gün önce almaya gittik, tarttık. 40 kilo 650 gram olduğunu gördük. Hayvan gübresiyle toprağı karıştırıp tohumlamıştık. Sulamıştık. Onun haricinde ilaçlama yapmadık" diye konuştu.


İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını anlatan Akbıyık, görenlerinde şaşkınlık yaşadığını aktardı.

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