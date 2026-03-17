Basit sanıldı, kanser çıktı! Yutma güçlüğünü hafife almayın

60 yaşındaki Ekrem Sevinç’in yemek yerken hissettiği takılma şikayeti, yapılan kontroller sonucunda yemek borusu kanseri teşhisiyle sonuçlandı. Kalbe oldukça yakın bir bölgede bulunan kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Sevinç, “Artık rahatça yemek yiyebiliyorum, adeta yeniden doğmuş gibiyim” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 10:59

Yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi, toplumda genellikle mide sorunlarıyla karıştırılsa da bazen hayati bir tehlikenin habercisi olabiliyor. Bunun en somut örneğini yaşayan Ekrem Sevinç, yapılan endoskopi sonrası yemek borusu ve midenin bir bölümünde kitle tespit edildi. Yaklaşık dört ay süren zorlu sürecin ardından Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın'ın gerçekleştirdiği kritik ameliyatla sağlığına kavuştu.

"YUTKUNMAK BİLE ZORLAŞMIŞTI" Yaklaşık dört ay önce yutma güçlüğü yaşamaya başladığını belirten Ekrem Sevinç, süreci şu sözlerle anlattı: "Yemek yerken ve yutkunurken zorlanıyordum. Endoskopi yapıldı ve yemek borusu ile midenin bir kısmında kitle olduğu ortaya çıktı. Farklı merkezleri araştırdım, bazı yerlerde tedavi sürecine başladım ancak içim rahat etmedi. Daha sonra Cemalettin hocamızla tanıştık. Bize gösterdiği ilgi ve güven sayesinde ameliyatı burada olmaya karar verdik. Ameliyat öncesi ve sonrasında verdiği moral sayesinde çok kısa sürede toparlandım. Bir hafta içinde ayağa kalktım. Bizim için zor bir süreçti ama her gün yakından ilgilendiler. Şimdi rahatça yemek yiyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum"