Bayram sofralarında sindiriminizi koruyun! Uzmanından 5 altın kural

Ramazan sonrası kurulan bayram sofraları, doğru yönetilmezse mide ve bağırsaklarda sorunlara yol açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bayramda yapılan beslenme hatalarına dikkat çekerek sağlıklı bir bayram için önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.03.2026 11:53

Bir ay boyunca günde iki öğün beslenmeye ve uzun süreli açlığa adapte olan vücut, bayramla birlikte ani bir kalori bombardımanına tutuluyor. Prof. Dr. Vedat Göral, bayramda yapılan küçük beslenme hatalarının büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, mideyi yormadan bayram yapmanın altın reçetesini sundu.

SİNDİRİMİ KORUMAK İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ ŞART Ramazan boyunca vücudun daha az ve seyrek öğünlere alıştığını hatırlatan Prof. Göral, "Uzun süre aç kalan mideyi bayram sabahında bir anda ağır yiyeceklerle doldurmak sindirim sistemini zorlar. Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı, küçük porsiyonlarla ilerlenmelidir. Bayramda yapılan hatalardan biri de aç karnına tatlı yemek. Kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden oluyor bu da terleme, halsizlik, çarpıntı ve mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Tatlı mutlaka yemekten sonra, mümkünse 30 dakika ile 1 saat arasında tüketilmelidir" diye konuştu.