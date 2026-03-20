Bayram sofranızda fark yaratacak lezzetler! Misafirleriniz şaşkına dönecek

MALZEMELER 2 kg. kuzu kol eti Taze veya kuru kekik Taze veya kuru biberiye İki üç yaprak defne yaprağı 2 adet havuç 1 adet patates 1 adet kırmızı soğan 1 küçük kereviz 5-6 diş sarımsak Zeytinyağı Tuz Karabiber YAPILIŞI: Etleri iri halde parçalıyoruz. Üzerine kekik, biberiye, karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve zeytinyağı ilave edip bir süre dinlendiriyoruz. Ardından bütün sebzeleri büyük büyük doğrayıp güvecin dibine diziyoruz. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup etleri önlü arkalı mühürlüyoruz ve güvece alıyoruz. Tuz serpip üzerine folyo kağıt kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dört saat pişiriyoruz.

MEYVELİ İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

2 su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 avuç kuru kayısı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet kuru soğan

Toz tarçın

Yeni bahar

Toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

1 bağ dereotu ve maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: İlk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alarak, üzerine bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekleyerek tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekleterek başlıyoruz. Ardından verilen sürenin sonunda tuzlu suyu döktükten sonra pirinçleri bol suda birkaç su yıkayıp suyunun süzülmesi için bir süzgeç içine alarak bir kenarda iyice süzülmeye bırakıyoruz. Ardından bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstıkları da küçük bir kasenin içine alarak üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip minik minik doğranmış kuru kayısı, kuş üzümleri ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz. Tereyağını ilave ederek, yağın erimesini sağladıktan sonra üzerine soğanları incecik doğrayarak, pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz. Pirinçlerin üzerine kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık, kayısı ve kuş üzümlerinin ıslama suyunu süzdükten sonra ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından pirinçlerin üzerine sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve tuz ilave edip karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatarak kısık ateşte, suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ilave ederek pilavı alt üst yapıp bir-iki kez çevirip karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatıp pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.