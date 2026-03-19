Bayram ziyareti ile sosyal bağlarınızı güçlendirin! Stres ve kaygıyı bitiren o gizli güç

Bundan birkaç yıl önce koronavirüs salgınında sarılmayı bile unutmuştuk. Yine de günümüzde iletişimin önemli bir kısmı dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Büyüklerimizi bayramlarda bile görüntülü arayarak, bayramlarını kutluyoruz. Oysa, uzmanlara göre, ‘Bayramlar, sosyal bağların güçlendiği en özel zamanlar.’

Bayramlar, sadece tatil olarak görülüyor. İletişim ise dijitale dönmüş durumda. Uzman Psikolog Jülide Unutmaz, "Oysa yüz yüze iletişim, duyguların daha net ifade edildiği ve karşılıklı bağın daha güçlü kurulduğu bir iletişim biçimidir. Bayram ziyaretleri insanların fiziksel olarak bir araya gelmesine ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlar. Güçlü sosyal ilişkiler de bireylerin zorlayıcı durumlarla başa çıkma kapasitesini artırarak, duygusal dayanıklılığa katkı sağlar. Aynı zamanda sevdiklerimizle birlikte zaman geçirmek stres ve kaygı gibi olumsuz duyguların azalmasına da yardımcı olabilir" dedi.

SEVDİKLERİNİZİ ARAYIN

Bayram buluşmalarında aileler arasındaki geçmiş kırgınlıkların ya da hassas konuların zaman zaman gündeme gelebileceğine de değinen Unutmaz, "Sevdiklerimizle iletişim kurmak kadar, iletişimi anlayışlı ve saygılı bir yaklaşımla sürdürebilmek de çok önemli. Karşımızdakini anlamak için dinlemek ve tartışmaya yol açabilecek konulardan mümkün olduğunca uzak durmak daha huzurlu bir bayram ortamı oluşmasına yardımcı olabilir. Küçük jestler, samimi sohbetler ve iki taraflı anlayış bayram ziyaretlerinin daha sıcak ve keyifli geçmesini sağlar" diye konuştu.