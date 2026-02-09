Bildiğiniz tüm helvaları unutun: Bu tarifler şaşırtacak

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Peygamber Efendimiz'in de en sevdiği tatlı olan sahine ile helva algımızın bir tık dışına çıkıyorum... Diğer yandan havuç helvası ve kuru meyveli irmik helvasının da şaşırtıcı lezzeti ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.