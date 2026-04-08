Bileğinizdeki saat hastalığı söylüyor mu? Acil tıp uzmanlarından çarpıcı açıklama

KALP KRİZİ UYARISI VERİR TANI KOYAMAZ

TÜAT Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Çalık ise dijital sağlık araçlarının hekim değerlendirmesinin yerine geçemeyeceğinin altını çizerek şu bilgileri verdi: "Giyilebilir cihazlar tanı koymaz, olasılık bildirir. Akıllı saat 'Aritmi olabilir' diyebilir, ancak 'Aritmi var' diyemez. Bir telefon uygulaması 'Kalp krizi riski' uyarısı verebilir, fakat bunu klinik olarak doğrulayamaz. Bu nedenle bu teknolojiler, hekimin yerine geçen araçlar olarak değil, hastayı gerektiğinde daha erken sağlık sistemine yönlendiren yardımcı sistemler olarak görülmelidir." Doç. Dr. Çalık, cihaz uyarılarında, dikkate alınması gereken durumları şu şekilde sıraladı:

■ Özellikle kalp ritmiyle ilgili uyarılarda semptomun varlığı son derece önemlidir. Cihazın verdiği alarm tek başına yeterli değildir.

■ Eğer bu uyarıya göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, bayılacak gibi olma, ani çarpıntı ile birlikte belirgin halsizlik, soğuk terleme ya da şiddetli baş dönmesi eşlik ediyorsa, acile başvuru doğru ve gerekli bir yaklaşımdır.

■ Buna karşılık, hiçbir yakınma yokken yalnızca cihaz uyarısına dayanarak, panikle hareket etmek çoğu zaman gereksizdir.

■ Böyle durumlarda sakinleşmek, birkaç dakika dinlenmek, ölçümü tekrar etmek ve gerekiyorsa hekime başvurulmalıdır.

■ Hatta araç kullanırken gelen bir alarm nedeniyle panik yaşanması ve aceleyle hastaneye ulaşmaya çalışılması bazen daha da riskli olabilir.