Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Bekarlık sağlığa zararlı!

Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Bekarlık sağlığa zararlı!

Bilim insanlarının son dönemde yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, uzun süreli bekarlığın yalnızca sosyal hayatı değil fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Binlerce kişinin katılımıyla yapılan çalışmalarda, bekar bireylerde yalnızlık hissinin daha yoğun yaşandığı, yaşam memnuniyetinin düştüğü ve stres seviyelerinin belirgin biçimde arttığı tespit edildi.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:59
Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Bekarlık sağlığa zararlı!

Araştırmalar son yıllarda insanların hızlı bir şekilde yalnızlaştığını gösterirken uzmanlar bu durumun sağlık açısından zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.

ABD'de 20 bin kişiyle yapılan bir anket Z Kuşağı'nı 'en yalnız kuşak' olarak nitelendirdi.

Almanya ve İngiltere'de 17 binden fazla ergen ve genç yetişkin üzerinde yapılan analiz,

uzun süre bekâr kalan herkesin artan yalnızlık duyguları ve yaşam memnuniyetinde daha büyük bir düşüş yaşadığını gösterdi.

Çok sayıda çalışmaya göre yalnızlık, stres hormonu olan kortizol seviyelerini yükselterek kişileri damar, bağışıklık sistemi ve kalp sorunları riskiyle karşı karşıya bırakıyor.