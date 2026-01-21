Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Bekarlık sağlığa zararlı!

Araştırmalar son yıllarda insanların hızlı bir şekilde yalnızlaştığını gösterirken uzmanlar bu durumun sağlık açısından zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.

ABD'de 20 bin kişiyle yapılan bir anket Z Kuşağı'nı 'en yalnız kuşak' olarak nitelendirdi.