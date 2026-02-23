Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Bir anda başlayan baş dönmesi kalıcı işitme kaybının habercisi olabilir

Bir anda başlayan baş dönmesi kalıcı işitme kaybının habercisi olabilir

Aniden ortaya çıkan ve çevrenin dönüyormuş hissiyle kendini gösteren baş dönmesi atakları çoğu zaman geçici bir rahatsızlık olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, basit bir vertigo atağından çok daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Özellikle baş dönmesine kulakta dolgunluk hissi, çınlama ya da işitme azalması eşlik ediyorsa, iç kulakta gelişen ve ilerleyici seyreden Meniere hastalığına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Erken fark edilmeyen vakalarda ise kalıcı işitme kaybı riski ortaya çıkabiliyor.

Giriş Tarihi: 23.02.2026 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Aniden başlayan ve dünyayı etrafınızda döndüren vertigo atakları, sadece geçici bir denge problemi olmayabilir. Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, basit bir baş dönmesi sanılarak hafife alınan bu durumun altında, iç kulaktaki sıvı basıncının artmasıyla ortaya çıkan ve ilerleyici olan Meniere hastalığının yatabileceğini belirtti.

BAŞ DÖNMESİ VE İŞİTME KAYBI BİRLİKTE GELİYOR Menier hastalığını iç kulağa bağlı baş dönmelerinin (periferik vertigo) en önemli nedenlerinden biri olarak tanımlayan, Prof. Dr. Tuğrul, "Menier hastalığı, ilerleyici bir hastalık. Tekrarlayan baş dönmesi atakları ve kulakta dolgunluk hissi ile kendini gösteriyor. Zamanla kalıcı işitme kaybına neden olabiliyor. Bu yüzden doğru tanı büyük önem taşıyor. Ataklar genellikle 20 dakikadan 1 saate kadar süren baş dönmesiyle başlıyor. Atak sırasında bulantı, kusma ve kulakta basınç hissi oluşuyor. Hastalar genellikle bunu bir kerelik vertigo olarak değerlendirebiliyor, fakat tekrar eden ataklar Menier'in tipik belirtisi" diye konuştu.