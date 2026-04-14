Bu alışkanlıklar kalbinizi tehlikeye atıyor! Uzmanlar tek tek açıkladı



TEK TEK KALBİN HER DETAYINA BAKIYORLAR

PROF. Dr. Ertürk, kalp ve damar hastalıklarının tanısında en sık kullandıkları yöntemleri şöyle sıraladı:

■ Hastanın semptomlarını değerlendirmek için öncelikle fiziki muayene yapılır.

■ Kan testleri; kolesterol seviyelerini, kan şekeri düzeylerini, elektrolit dengesini, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır.

■ EKG olarak bilinen elektrokardiyografi, kalp ritim bozukluklarını, kalp duvarı hasarını, kalp krizini tespit etmeye yardımcı olabilir.

■ Ekokardiyografi (EKO); kalp krizi, kalp yetersizliği, kalp içinde kitle varlığı, doğumsal kalp hastalıkları, kapak hastalıkları değerlendirmesini sağlar.

■ Holter ile ise hastaların günlük aktiviteleri sırasında kalp ritmi veya tansiyon değerlerini takip ediyoruz.

■ Egzersiz testi, koroner arter hastalığı belirtilerini ve fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan diğer kalp problemlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

■ Miyokard perfüzyon sintigrafisi ve PET ise daha çok kalp damar tıkanıklarının teşhisi, kalp enfeksiyonlarının tespiti ve bazı kalp kası hasatlıklarının da teşhisinde kullanılır.

■ BT koroner anjiyografi, koroner arterler hakkında detaylı bilgi sağlar. Son dönemlerde çok gündemde olan sanal anjiyo hastalığın dışlanması için yüzde 99 oranında hekimlere yardımcı olur. Öte yandan sanal anjiyoda kalp damar tıkanıklığının çıkması, darlığın derecesine, kişinin daha önce stentli olup olmamasına göre hekim tarafından değerlendirilmelidir.

■ MR görüntüleme yöntemi, damar tıkanıklıkları, anevrizmalar, kalp duvarı hasarı, kapak hastalıkları, kalp zarı ve kalp kası iltihapları, kalp kitlelerinin teşhisi ve diğer yapısal kalp problemlerine tanı koymada kullanılır.

■ Anjiyografi, kalp damarlarının görüntülerini elde etmek için kullanılan invaziv bir görüntüleme yöntemidir.