Dededen toruna aynı tezgah: Bakıra 3 kuşak hayat veriyor



Birçok meslek grubunda olduğu gibi bakırcılık mesleğinde de başta gelen sorunlardan olan çırak ve yetişmiş eleman bulma sorununa da böylece çözüm bulan Cengiz'in çocukları Alper ve Ahmet Cengiz de dede ve baba mesleğini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Babaları meslekte kendilerini geliştiren ve meslekteki el becerileriyle yılların ustaların taş çıkartan Alper ve Ahmet Cengiz, hem okula gidiyor hem de babalarının dükkanında meslek öğreniyor. Babalarının izinden giden ve babalarıyla birlikte bakıra şekil veren Alper ve Ahmet Cengiz, becerileriyle dikkat çekiyor.

7 yaşındayken mesleği babasından ve amcasından öğrendiğini belirten Mustafa Cengiz, "Ben 32 yıldır bakırcılık mesleğini yapıyorum. Çocukluk yaşımdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Deden oğula ve toruna mesleğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımla birlikte baba mesleğimizi devam ettiriyoruz. Birçok meslekte olduğu gibi bizimde meslekte de eleman sıkıntısı var. Bundan dolayı biz kendi çocuklarımıza mesleği öğretiyoruz. Kendi çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yabancı gelip bu mesleği yapmıyor. Bizde bundan dolayı kendi çocuklarımıza mesleği öğretmeye karar verdik. Çocuklarla birlikte mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklar hem okula gidiyor hem de atölyemizde bakırcılık mesleğini öğreniyor. Bu şekilde hem çocukların eğitimden geri kalmamasını hem de meslek sahibi olmasını sağlıyoruz. Bizim dönemde de böyleydi. Hem okula giderdik hem de babamızın yanına gelip meslek öğrenirdik. Şu an kimse bu tür meslekleri öğrenmek istemiyor. Yabancılar yanımıza gelip çalışmıyor. Gücümüz ancak çocuklarımıza yetiyor" dedi.