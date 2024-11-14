Demans testine giren hastasından bir cümle yazmasını istedi! Kadının cümlesi görenleri ağlattı...

Doktorlar, hastadan eline verilen bir kağıda herhangi bir cümle yazmasını istedi. Amaç, kadının hafıza ve bilişsel yeteneklerini değerlendirmekti. Ancak kağıda yazdığı cümle, muayene odasındaki herkesi derinden etkiledi. Yaşlı kadın, kağıda büyük bir içtenlikle "Eşimi seviyorum" ifadesini yazdı.

Bu basit ama anlamlı cümle, sağlık çalışanlarının sabah saatlerinde çalışırken içlerini ısıtan bir anı oldu. Doktorlar ve hemşireler, hastanın bu ifadesi karşısında şaşkınlık ve hayranlıklarını gizleyemediler.

Çoğu hasta bu tür testlerde sıradan kelimeler seçerken, kadının aşk dolu ifadesi herkesi bir an için aşkın ve sevginin zamansız gücünü düşünmeye sevk etti.

Eşine olan sevgisini kağıda dökerek ifade eden hasta, demans şüphesiyle mücadele ediyor olmasına rağmen, duygusal bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Muayene odasında çalışan bir doktor sosyal medya paylaşımında bu anı "Sabah sabah yine aşka inandık. Naptın teyzem ya" sözleriyle anlattı. Paylaşılan fotoğraf ve yazılanlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü, binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Yorumlarda, birçok kullanıcı bu ifadenin herkese ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bazı yorumlarda "Demans bile gerçek aşkı unutturamaz" denilerek kadının eşine duyduğu sevgiye vurgu yapıldı.

Bu küçük olay, aşkın ve bağlılığın insanlar üzerindeki derin etkisini bir kez daha hatırlattı.