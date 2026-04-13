Dışı çıtır içi sulu olacak! Fırında tavuk bagetin sırrı

MALZEMELER

6 adet tavuk baget

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı ama çok yakışır)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yarım çay bardağı su

Üzeri için birkaç dal maydanoz

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta zeytinyağı, salçalar, sarımsak ve tüm baharatları karıştırın.

Tavuk bagetleri bu sosun içine alın ve her tarafını iyice bulayın.

Üzerini kapatıp en az 30 dakika (vaktiniz varsa 2-3 saat) dinlendirin.

Bagetleri fırın kabına dizin, üzerine kalan sosu gezdirin.

Kabın kenarından yarım çay bardağı su ekleyin (tavuğun yumuşak olması için önemli).

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Son 10 dakikada üzerinin güzel kızarması için fırını üst ızgaraya alın. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Daha çıtır olması için pişirme sırasında bagetleri bir kez çevirin.

Marine süresi uzadıkça lezzet artar.

İsterseniz patates veya biber ekleyerek tek tepside yemek hazırlayabilirsiniz.