  • Facebook
  • X
  • X
  • Instagram
  • TikTok
Dışı çıtır içi sulu olacak! Fırında tavuk bagetin sırrı

Dışı çıtır içi sulu olacak! Fırında tavuk bagetin sırrı

Fırında tavuk baget, çoğu zaman basit bir yemek gibi görülse de doğru marine ve pişirme teknikleriyle adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Dışı nar gibi kızaran, içi lokum gibi yumuşacık kalan bu tarif, mutfakta harikalar yaratmak isteyenlerin yeni favorisi olmaya aday. Üstelik hazırlaması son derece pratik olan bu yöntemle, evde restoran kalitesinde bir sonuç elde etmek mümkün. Bu tarifin sırrını öğrendikten sonra tavuk bageti bir daha asla eski usul yapmayacaksınız!

Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:51
ABONE OL
MALZEMELER

6 adet tavuk baget

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı ama çok yakışır)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yarım çay bardağı su

Üzeri için birkaç dal maydanoz

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta zeytinyağı, salçalar, sarımsak ve tüm baharatları karıştırın.

Tavuk bagetleri bu sosun içine alın ve her tarafını iyice bulayın.

Üzerini kapatıp en az 30 dakika (vaktiniz varsa 2-3 saat) dinlendirin.

Bagetleri fırın kabına dizin, üzerine kalan sosu gezdirin.

Kabın kenarından yarım çay bardağı su ekleyin (tavuğun yumuşak olması için önemli).

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Son 10 dakikada üzerinin güzel kızarması için fırını üst ızgaraya alın. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Daha çıtır olması için pişirme sırasında bagetleri bir kez çevirin.

Marine süresi uzadıkça lezzet artar.

İsterseniz patates veya biber ekleyerek tek tepside yemek hazırlayabilirsiniz.