Diyet yapanların en büyük hatası ortaya çıktı! Meğer ters etki yapıyormuş...

BBC Türkçe'de yayınlanan habere göre; kalori sayımı, uzun süredir kilo yönetimi için en çok tercih edilen yöntem olarak görülüyor. Ancak bu yöntem, insanları strese sokabilir, kafalarını karıştırabilir ve sürekli takip gibi yorucu bir alışkanlığa saplanıp kalmalarına neden olabilir. Diyetisyenler, kilo vermek isteyenlerin dikkat ettiği bu kontrolün gerekçesini şöyle anlatıyor: Vücudumuz yiyeceklerden aldığımız enerjiyle çalışır ve kilomuzu kontrol etmek istiyorsak, ne kadar yakıt aldığımızı ve ne kadar yaktığımızı bilmemiz gerekir. Ancak sıkı bir takip genellikle stres yaratır. Öyleyse, kalori hesabı yapmalı mıyız?