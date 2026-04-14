Diyet yaparken tatlıdan vazgeçemeyenlere müjde! Glütensiz tarifler gündem oldu

Glütensiz beslenme çölyak hastaları ve glüten intoleransı bulunan kişiler için tercih edilen bir beslenme şekli olarak biliniyor. Ancak son dönemde hazırlanan glütensiz tarifler, diyet yaparken tatlıdan vazgeçmek istemeyenler için de alternatif seçenekler sunuyor. Bu tarifler hem hafif hem de pratik lezzet arayanların kurtarıcısı olacak.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bugünlük benden bu kadar...

MUZLU DİYET PASTA MALZEMELER

2 yumurta

2 çorba kaşığı bal

1/2 çay bardağı çilek suyu

50 gr. fındık ve glütensiz un

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çimdik kaya tuzu

KREMASI İÇİN:

Tatlı lor

Süt kaymağı

Lor peyniri

Muz

1 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...