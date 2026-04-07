Doğanın verdiği lezzetler! Ordu mutfağının en sevilen yemekleri

Herkese merhaba. Bugün vejeteryan mutfağın en güzel örneklerini sunan Ordu'dayız. Ordu mutfağı, tarihsel gelişim süreci içerisinde aldığı göçlerle zenginlik ve çeşitlilik kazanmış. Yörede yaşayanların örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri ile şekillenmiş. Ordu mutfağı, özellikle Gürcü yemekleri ile zenginleşmiş. Ordu mutfağına, balık ve sebze yemekleri, turşu kavurmaları, doğanın verdiği yöreye özgü bitkilerden yapılan yemekler, hamur işleri ve evde açılan, özellikle fındıkla yapılan tatlılar hakim. O kadar çok sayıda otlu yemekleri var ki, vejetaryen beslenmek için birebir.