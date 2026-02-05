Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Dünyada bir ilk: Türk bilim insanı ALS'nin şifresini çözecek! Farelerdeki o değişim yeni bir tedavinin kapısını araladı…

Dünyada bir ilk: Türk bilim insanı ALS'nin şifresini çözecek! Farelerdeki o değişim yeni bir tedavinin kapısını araladı…

Ülkemizde Fenerbahçeli Sedat Balkanlı’nın uzun yıllar mücadele ettiği ALS hastalığını Türk bilim insanı mercek altına aldı. İlk kez hastalığa yol açan mekanizma moleküler düzeyde tanımlandı. Bu da ALS’nin şifrelerinin çözülmeye başlandığının işareti oldu.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:06

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Şahin, hücre biyolojisi ve biyokimya üzerine çalışmalarını yürütüyor. Paris, College de France ile beraber yürüttüğü ALS (Amyotrofik Laterel Skleroz) araştırmasında ise protein çökelmesinin ALS'deki rolünü hücresel ve moleküler düzeyde mercek altına aldı. Türkiye'de ve dünyada ALS için hâlihazırda bir tedavinin mevcut olmadığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, "Tanı konulduktan sonra uygulanan tedaviler büyük ölçüde jenerik tedavilerdir; etkinlikleri sınırlıdır ve hastalığın ilerlemesini durdurmaktan çok semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini korumaya yöneliktir. ALS, tıpkı kanser gibi karmaşık bir hastalıktır. Hastalığa yol açan hücresel ve moleküler mekanizmaların tam olarak aydınlatılamamış olması, etkili tedavilerin geliştirilmesini zorlaştırmıştır. Çalışmamızda çıkan sonuçlar, yeni nesil hedefli tedavilerin geliştirilebilmesi için hastalığa yol açan mekanizmaları derinlemesine anlamayı sağlıyor" dedi.

HÜCRELER ANTEN GİBİ

ALS hastalığının genetik arka planının son derece karmaşık bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Şahin şöyle dedi: "Bugüne kadar 30'dan fazla genin patojenezde rol oynadığı gösterilmiştir. NEK1 geni ise ilk kez 2015–2016 yıllarında ALS ile ilişkilendirilmiş ve o tarihten bu yana hastaların önemli bir bölümünde mutasyona uğradığı ortaya konmuştur. NEK1 özellikle ilginç bir gendir çünkü ürettiği NEK1 proteini, nöronlar da dâhil olmak üzere birçok hücrede bulunan ve hücrelerin diğer hücrelerle iletişim kurmasını sağlayan anten benzeri bir yapıyı düzenler."