Ebeveynler dikkat! Tatilde uykusuzluk çocukları böyle etkiliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Nesiman Alili, ara tatillerde çocukların uyku düzeninin fark edilmeden bozulabildiğini belirterek, geç saatlere kadar tablet, telefon ve televizyon kullanımının, sabahları geç uyanma alışkanlığına yol açtığını ifade etti. Tatil sonrası okula dönüş sürecinde hem çocukların hem de ebeveynlerin zorlandığını dile getiren Alili, "Uyku, çocukların bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşlarından biridir" diye konuştu.





"BÜYÜME HORMONU UYKU SIRASINDA ÇALIŞIR"

Uzm. Dr. Nesiman Alili, yetersiz ve düzensiz uykunun çocukların günlük enerjisinden bağışıklık sistemine kadar pek çok alanı etkilediğini vurgulayarak, "Yetersiz ve düzensiz uyku; sık enfeksiyonlara yakalanma, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve hatta davranış sorunlarına yol açabilir. Çünkü büyüme hormonu ve bağışıklığı güçlendiren birçok mekanizma, en aktif şekilde uyku sırasında çalışır" dedi.





"EKRANLARI YATMADAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE KAPATIN"

Ara tatilde uyku düzeninin korunmasının önemine değinen Uzm. Dr. Nesiman Alili, ailelere şu önerilerde bulundu:

"Ara tatilde de mümkün olduğunca uyku saatlerini çok kaydırmamaya, ekranları yatmadan en az bir saat önce kapatmaya ve akşam rutinlerini korumaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çay, kola/enerji içeceği ve çikolata gibi kafein içeren gıdalar uykuya geçişi zorlaştırır. Sık hastalanan, gündüz aşırı uykulu olan veya horlayan çocuklarda uyku kalitesi ayrıca değerlendirilmelidir. Unutmayın, düzenli uyku sadece dinlenmek değil; çocuğun sağlıklı büyümesi ve hastalıklara karşı güçlü olması demektir. Tatili bitirirken uyku düzenini yavaş yavaş normale çekmek, okula dönüşü ve bağışıklığı çok daha güçlü hale getirecektir."